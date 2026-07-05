Мишустин встретится с Пашиняном в Екатеринбурге

Мишустин на полях «Иннопрома» встретится с Пашиняном

Председатель правительства России Михаил Мишустин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

В публикации отмечается, что встреча состоится на полях международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Также в мероприятии примут участие руководители правительств стран ЕАЭС. Мишустин планирует отдельно встретиться с премьерами Белоруссии и Киргизии Александром Турчиным и Адылбеком Касымалиевым.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент войдут партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» сможет единолично сформировать кабмин.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.