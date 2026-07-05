Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Разговор Путина и Трампа связали с Константиновкой

Политолог Блохин: Трамп мог говорить с Путиным из-за потери Константиновки ВСУ
Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп мог активизировать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным из-за потери Украиной Константиновки. Об этом News.ru заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Скорее всего, [Трамп позвонил Путину] из-за потери Константиновки. Понятно, что здесь еще и День независимости США, но все равно главным стимулом к переговорам являются наши военные успехи», — сказал Блохин.

Эксперт предположил, что американский лидер находится под влиянием ястребов, которые рисуют ему другую картину, где у Украины есть успехи. Владимир Путин представил ему другую картину геополитической реальности, и потеря Константиновки ее подтверждает, подчеркнул политолог.

Блохин заметил, что длительность беседы «демонстрирует заинтересованность обеих сторон в этих переговорах». Речь идет о «второй попытке» перезагрузить отношения Москвы и Вашингтона, считает он.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

Ранее в Кремле назвали происходящее на Украине «настоящей войной».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как уволить сотрудника на испытательном сроке, чтобы не встретиться в суде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!