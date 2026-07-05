Разговор Путина и Трампа связали с Константиновкой

Президент США Дональд Трамп мог активизировать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным из-за потери Украиной Константиновки. Об этом News.ru заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Скорее всего, [Трамп позвонил Путину] из-за потери Константиновки. Понятно, что здесь еще и День независимости США, но все равно главным стимулом к переговорам являются наши военные успехи», — сказал Блохин.

Эксперт предположил, что американский лидер находится под влиянием ястребов, которые рисуют ему другую картину, где у Украины есть успехи. Владимир Путин представил ему другую картину геополитической реальности, и потеря Константиновки ее подтверждает, подчеркнул политолог.

Блохин заметил, что длительность беседы «демонстрирует заинтересованность обеих сторон в этих переговорах». Речь идет о «второй попытке» перезагрузить отношения Москвы и Вашингтона, считает он.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

Ранее в Кремле назвали происходящее на Украине «настоящей войной».