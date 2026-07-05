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Политика

Слуцкий назвал разговор Путина и Трампа сигналом для «ястребов» и «неонацистов»

Слуцкий: разговор Путина и Трампа — сигнал для склоняющих США на сторону Киева
Global Look Press/РИА Новости

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом стал значимым сигналом для сторонников жесткой линии в Европе и украинских радикалов, которые продолжают пытаться склонить американского лидера на свою сторону в вопросе конфликта на Украине. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся по инициативе американской стороны в День 250-летия независимости Соединенных Штатов, — важнейший сигнал. И, прежде всего, для европейских ястребов и киевских неонацистов, не оставляющих попыток грубо перетянуть Трампа на свою сторону», — говорится в сообщении.

Слуцкий также отметил, что Путин и Трамп обсудили ключевые аспекты международной повестки, включая украинское урегулирование.

По его словам, Белый дом подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску мирных решений, что является неприятной новостью для «партии войны», рассчитывающей продолжить свои маневры по «перевербовке» Трампа.

Слуцкий добавил, что прошедший полуторачасовой разговор имеет важное значение для дальнейшего конструктивного диалога между Россией и США и восстановления контактов.

Ранее Путин указал Трампу на неизбежность освобождения Донбасса ВС РФ.

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