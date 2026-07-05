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Политика

Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможности российского удара по Польше

Песков назвал ужастиками сообщения в СМИ о возможности удара РФ по Польше
Владимир Песня/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «ужастиками» сообщения СМИ о возможности российского удара по Польше. Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на интервью Пескова журналисту Павлу Зарубину.

«Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации», — сказал Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле публикации, где прогнозируется нападение РФ на Польшу в течение ближайших месяцев.

В конце июня глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News высказал мнение, что в течение двух лет Россия может провести операцию под ложным флагом, чтобы оправдать нападение на страну-члена НАТО.

По его мнению, президенту России Владимиру Путину надо дать понять, «что мы знаем, что он замышляет, что мы не попадемся на его уловки, что это совершенно неприемлемо, и что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО».

При этом он добавил, что конфликт с Украиной забирает у России ресурсы, которые нужны для «эффективного вторжения» на восточный фланг НАТО.

Ранее Путин отреагировал на заявления о возможности нападения России на НАТО.

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