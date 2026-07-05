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Политика

На Украине начали пугать Европу российским флотом в Дунае

Украинский дипломат Веселовский начал пугать Европу русским флотом в Дунае
kristof lauwers//Shutterstock/FOTODOM

Если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, то русские военные корабли якобы будут плыть по Дунаю «в Братиславу, Вену и так далее». Об этом заявил бывший посол Киева в Евросоюзе Андрей Веселовский в интервью «Укринформу».

По его словам, «как бы ни критиковали действия Украины, хоть в Венгрии, хоть в Польше», но они понимают, что поражение Украины якобы обернется для них критической опасностью.

«Я всегда говорю очень просто: русские военные корабли будут плыть по Дунаю, в Братиславу, в Вену и так далее. Вот и все», — заявил Веселовский.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее экс-посол США раскрыл, применит ли Россия ядерное оружие на Украине.

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