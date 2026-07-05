Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В соцсетях завирусилось видео с Трампом, который смотрел на Трампа по телевизору

Fox News показал видео с Трампом, который смотрел на Трампа, смотрящего на самого себя

В соцсетях завирусилось видео с празднования 250-летия независимости США в Вашингтоне, на котором президент США Дональд Трамп смотрел прямой эфир телеканала Fox News, где в этот момент показывали самого Трампа, который смотрел эту трансляцию.

В результате получилось, что «Трамп смотрит на Трампа, который смотрит на Трампа», а в это время вся страна следила за самим президентом.

Четвертого июля США празднуют День независимости. Трамп выступил с речью на Национальной аллее в центре Вашингтона. Глава Белого дома начал выступление с возвышенной риторики об американской исключительности, после чего перешел к мрачной политической речи с предупреждениями о зловещей угрозе коммунизма.

В этом году часть мероприятий пришлось отменить или перенести из-за аномальной жары, охватившей центральные и восточные штаты страны. Столбики термометров в Вашингтоне поднялись до 38 ℃, в связи с чем временно закрыли Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее, которую принято считать главным событием торжеств.

Ранее Путин поздравил Трампа и американский народ с Днем независимости.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как уволить сотрудника на испытательном сроке, чтобы не встретиться в суде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!