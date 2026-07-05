В соцсетях завирусилось видео с Трампом, который смотрел на Трампа по телевизору

Fox News показал видео с Трампом, который смотрел на Трампа, смотрящего на самого себя

В соцсетях завирусилось видео с празднования 250-летия независимости США в Вашингтоне, на котором президент США Дональд Трамп смотрел прямой эфир телеканала Fox News, где в этот момент показывали самого Трампа, который смотрел эту трансляцию.

В результате получилось, что «Трамп смотрит на Трампа, который смотрит на Трампа», а в это время вся страна следила за самим президентом.

Четвертого июля США празднуют День независимости. Трамп выступил с речью на Национальной аллее в центре Вашингтона. Глава Белого дома начал выступление с возвышенной риторики об американской исключительности, после чего перешел к мрачной политической речи с предупреждениями о зловещей угрозе коммунизма.

В этом году часть мероприятий пришлось отменить или перенести из-за аномальной жары, охватившей центральные и восточные штаты страны. Столбики термометров в Вашингтоне поднялись до 38 ℃, в связи с чем временно закрыли Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее, которую принято считать главным событием торжеств.

Ранее Путин поздравил Трампа и американский народ с Днем независимости.