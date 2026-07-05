Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в письме к членам политического объединения призвал их блокировать членство Украины в Евросоюзе, пока Киев не изменит свою политику в отношении «культа Бандеры и других преступников, прославления УПА (организация запрещена в России) и ОУН» (организация запрещена в России). Об этом сообщает Polsat News.

Он подчеркнул, что если «Право и справедливость» выиграет следующие выборы, то не позволит Украине вступить в политическое объединение. В собственных интересах и в интересах «христианской цивилизации» Варшава не может допустить евроинтеграции республики, так как там процветает «бандеризм», считает Качиньский.

Он призвал однопартийцев использовать все доступные средства, чтобы «заблокировать действия правительства Туска, направленные на интеграцию Украины в Европейский Союз на привилегированных условиях».

По его словам, «украинские налогоплательщики, без широкой внешней поддержки, в частности со стороны Польши, не способны содержать боевую армию и обеспечить базовое функционирование своего государства».

Лидер польской оппозиции заявил, что несмотря на это, Украина совершила «невероятно дерзкий и пренебрежительный поступок», присвоив подразделению ВСУ наименование «героев УПА».

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что у Украины возникнут очень серьезные проблемы со вступлением в Евросоюз, если она не откажется от чествования деятелей ОУН и УПА.

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