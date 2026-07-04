Съезд АдГ попытались саботировать музыкой из «Звездных войн»

На федеральном съезде оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), который проходит в Эрфурте, произошел неожиданный инцидент. Как сообщает газета Bild, неизвестные лица попытались нарушить ход мероприятия, включив «Имперский марш» из «Звездных войн».

Издание опубликовало видео с момента происшествия, на котором слышно, как знакомая мелодия звучит в зале. Автор записи отметил, что участники съезда долго не могли выяснить источник звука.

По информации газеты, спустя некоторое время технические специалисты и сотрудники уголовной полиции обнаружили скрытый динамик, установленный в стене выставочного зала. Устройство было замаскировано между облицовкой и стеной.

Также сообщается, что музыка была активирована дистанционно, что указывает на намерение сорвать мероприятие.

До этого политиков из АдГ предупредили о возможном покушении на съезде в Эрфурте. Как писал Bild, на участников мероприятия могут напасть левые радикалы.

Ранее в Германии неизвестные напали на депутата АдГ.