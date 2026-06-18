В Германии неизвестные напали на депутата АдГ

В Германии правоохранительные органы расследуют нападение на депутата из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Михаэля Майстера в Ростоке, расположенном на севере страны. Об этом пишет Bild со ссылкой на данные местной полиции.

По информации издания, 51-летний депутат ландтага (региональный парламент) Майстер в ночь на четверг стал жертвой нападения — двое неизвестных мужчин сначала оскорбляли его, а затем применили грубую физическую силу, в результате чего политик повредил руку. Инцидент произошел около полуночи на улице Блайхерштрассе.

По словам полиции, нападавшие выкрикивали «нацист из АдГ» в адрес Майстера. Правоохранительные органы ссылаются при этом на показания самого депутата.

Политик, представляющий фракцию АдГ в ландтаге с 2021 года, сам вызвал стражей порядка после нападения. Его доставили в больницу, где оказали амбулаторную помощь, и вскоре выписали.

«Для сложившихся обстоятельств я чувствую себя хорошо. Нападение произошло мгновенно, все заняло буквально секунды. Я только вышел из машины и забирал с сиденья свой рюкзак, когда двое мужчин набросились на меня с кулаками», — рассказал Майстер изданию Bild. Он отметил, что злоумышленники использовали «острый предмет», которым порезали ему левую руку.

Сейчас полиция проводит расследование, проверяя версию о покушении.

Ранее в Германии раскритиковали партию «АдГ» из-за курса в отношении России.