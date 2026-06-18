Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Германии неизвестные напали на депутата АдГ

Bild: на севере Германии совершено нападение на депутата АдГ Майстера
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В Германии правоохранительные органы расследуют нападение на депутата из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Михаэля Майстера в Ростоке, расположенном на севере страны. Об этом пишет Bild со ссылкой на данные местной полиции.

По информации издания, 51-летний депутат ландтага (региональный парламент) Майстер в ночь на четверг стал жертвой нападения — двое неизвестных мужчин сначала оскорбляли его, а затем применили грубую физическую силу, в результате чего политик повредил руку. Инцидент произошел около полуночи на улице Блайхерштрассе.

По словам полиции, нападавшие выкрикивали «нацист из АдГ» в адрес Майстера. Правоохранительные органы ссылаются при этом на показания самого депутата.

Политик, представляющий фракцию АдГ в ландтаге с 2021 года, сам вызвал стражей порядка после нападения. Его доставили в больницу, где оказали амбулаторную помощь, и вскоре выписали.

«Для сложившихся обстоятельств я чувствую себя хорошо. Нападение произошло мгновенно, все заняло буквально секунды. Я только вышел из машины и забирал с сиденья свой рюкзак, когда двое мужчин набросились на меня с кулаками», — рассказал Майстер изданию Bild. Он отметил, что злоумышленники использовали «острый предмет», которым порезали ему левую руку.

Сейчас полиция проводит расследование, проверяя версию о покушении.

Ранее в Германии раскритиковали партию «АдГ» из-за курса в отношении России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ответ Лаврова Украине, новые правила семейной ипотеки и опасности в Таиланде. Главное за 18 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!