Медведев: фальшивая риторика Киева и спонсоров нужна для выдачи денег на войну

Заявления Киева и его союзников о «переходе инициативы» являются лишь попыткой самосохранения и обоснованием для получения дальнейшего финансирования военных действий. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на платформе «Макс».

«Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?» – отметил зампред Совбеза.

Медведев также затронул тему освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике российскими подразделениями.

«Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про «переход инициативы к Украине»?» — задался вопросом Медведев.

Он высказал предположение, что президент Украины Владимир Зеленский может представить «сдачу Константиновки» как «существенную победу Вооруженных сил Украины, в то время как Брюссель, по его мнению, может заявить, что переход населенного пункта под контроль России свидетельствует о провале планов российских войск.

Ранее в Госдуме рассказали, какие возможности открывает для российских переговорщиков освобождение Константиновки.