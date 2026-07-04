Посол Враньеш: ЕС добивался от США избрания представителя в БиГ в обход ООН и РФ

Европейский союз пытался добиться от США избрания высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ) в обход Совета Безопасности ООН, а также голосов представленных в нем России и Китая. Об этом заявил в интервью ТАСС посол БиГ в Сербии Александар Враньеш.

Дипломат назвал США, ЕС, Великобританию, ФРГ и Францию бывшими партнерами БиГ. По словам Враньеша, эти страны «разошлись во мнениях». В ходе нескольких раундов переговоров они не смогли договориться о кандидатуре будущего высокого представителя в БиГ.

Посол утверждает, что европейские партнеры буквально поставили Соединенным Штатам условие, что нужно выбрать высокого представителя исключительно в рамках Совета по выполнению мирного соглашения, не учитывая позицию Совбеза ООН и голосов РФ и КНР.

Враньеш высказал мнение, что ЕС пытается «любой ценой сохранить высокого представителя с диктаторскими полномочиями», даже если он получит свой пост незаконно и не будет утвержден Совбезом ООН.

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