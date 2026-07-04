В Польше упрекнули Зеленского за потерю крупного союзника

Президент Украины Владимир Зеленский растратил весь накопленный в Польше запас поддержки и фактически объединил всю страну против соседнего государства. Такое мнение выразил политолог и бывший директор Польского института международных отношений Славомир Дембски в социальной сети X.

«Зеленский почти сделал невозможное в Польше: он объединил весь политический спектр — от крайних правых до крайних левых — вокруг единого подхода к Украине», — написал Дембски.

По мнению эксперта, Зеленский по собственной воле отказался от крупного политического актива в виде отношений с Польшей.

Политолог подчеркнул, что политическая самонадеянность всегда имеет свою цену.

Украина жила взаймы, в том числе политическим капиталом, который накопился в Польше, но ни один кредит не длится вечно, добавил Дембски.

В июне польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды республики — ордена Белого орла. Он пошел на такой шаг из-за решения Киева присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что перспективы вступления Украины в ЕС оказались под угрозой из-за высказываний Зеленского.