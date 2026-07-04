Медведев заявил об отсутствии серьезного повода для атаки Ирана со стороны США

Медведев: никакого серьезного повода для удара по Ирану со стороны США не было

Необходимости в атаке на Иран, в результате которой погибло руководство и граждане страны, не было. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев по итогам визита в Иран, передает РИА Новости.

По его словам, это не делает чести тем, кто принимал решение об ударах, потому что Иран не давал серьезного повода для агрессивных действий со стороны США.

«Никакого серьезного повода для американской атаки не было. Иными словами, такого рода агрессивные действия Соединенных Штатов Америки были абсолютно не спровоцированными», — заявил Медведев.

Зампредседателя Совбеза РФ также отметил, что передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану соболезнования в связи с гибелью верховного руководителя Исламской Республики Али Хаменеи. Он добавил, что визит делегации России в Иран состоялся по прямому поручению российского лидера и был посвящен прощанию с аятоллой.

Ранее Медведев сообщил о наличии у Ирана «термоядерного оружия».