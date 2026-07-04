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Политика

Медведев сообщил о наличии у Ирана «термоядерного оружия»

Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана
Vahid Salemi/AP

Баб-эль-Мандебский пролив при продолжении конфликта на Ближнем Востоке может использоваться таким образом, при котором все поставки нефти и иные перевозки окажутся «заперты». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Медведев накануне принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Траурное мероприятие состоялось в Тегеране. Впоследствии Медведев встретился с журналистами и ответил на вопросы по итогам визита в Исламскую Республику.

Как он сказал, Иран в рамках противостояния с США обнаружил, что имеет оружие «не слабее ядерного». Речь идет об Ормузском проливе, имеющем сложный международный статус.

«Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это «ядерное оружие», но и «термоядерное оружие», а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты», — добавил Медведев.

Он выразил надежду, что до подобного не дойдет. Тем не менее Медведев предупредил, что все желающие конфликта на Ближнем Востоке должны помнить о возможности такого развития событий.

Ранее США предложили Ирану разморозить его активы в обмен на бесплатное судоходство в Ормузском проливе.

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