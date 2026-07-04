Немецкий политик предрек выход США из НАТО со своим «ядерным зонтиком»

США находятся на пути выхода из НАТО, при этом они заберут свой ядерный зонтик» и европейцы останутся ни с чем, поэтому альянс надо «европеизировать». Такое мнение выразил бывший глава МИД ФРГ Йошка Фишер, передает ТАСС.

«Американцы фактически находятся на пути к выходу. <...> Американцы заберут свой защитный зонтик, когда уйдут», — сказал он.

Фишер отметил, что европейские главы государств заискивают перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы удержать его, так как понимают, что в случае выхода США из альянса НАТО не выживет «в долгосрочной перспективе».

По мнению политика, альтернативой в таком случае может стать «европеизация» НАТО: европейские страны должны держаться вместе, сохранить свои «испытанные процедуры и механизмы» и попробовать создать собственный «ядерный зонтик», опираясь на арсенал Великобритании и Франции. В то же время экс-глава МИД выступил против того, чтобы Германия обладала собственным ядерным оружием.

С 7 по 8 июля в Турции состоится очередной саммит НАТО. Как пишет Politico, организаторы проведут только одну трехчасовую сессию для того, чтобы Трамп «не заскучал» во время заседания.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте рассказал о новой концепции обновления НАТО — «НАТО 3.0».