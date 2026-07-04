Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Немецкий политик предрек выход США из НАТО со своим «ядерным зонтиком»

Экс-глава МИД ФРГ Фишер заявил, что США заберут ядерный арсенал и выйдут из НАТО
Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

США находятся на пути выхода из НАТО, при этом они заберут свой ядерный зонтик» и европейцы останутся ни с чем, поэтому альянс надо «европеизировать». Такое мнение выразил бывший глава МИД ФРГ Йошка Фишер, передает ТАСС.

«Американцы фактически находятся на пути к выходу. <...> Американцы заберут свой защитный зонтик, когда уйдут», — сказал он.

Фишер отметил, что европейские главы государств заискивают перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы удержать его, так как понимают, что в случае выхода США из альянса НАТО не выживет «в долгосрочной перспективе».

По мнению политика, альтернативой в таком случае может стать «европеизация» НАТО: европейские страны должны держаться вместе, сохранить свои «испытанные процедуры и механизмы» и попробовать создать собственный «ядерный зонтик», опираясь на арсенал Великобритании и Франции. В то же время экс-глава МИД выступил против того, чтобы Германия обладала собственным ядерным оружием.

С 7 по 8 июля в Турции состоится очередной саммит НАТО. Как пишет Politico, организаторы проведут только одну трехчасовую сессию для того, чтобы Трамп «не заскучал» во время заседания.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте рассказал о новой концепции обновления НАТО — «НАТО 3.0».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!