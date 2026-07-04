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Политика

Пашинян поздравил Трампа и Вэнса с Днем независимости США

Пашинян: «Маршрут Трампа» станет важным залогом мира на Южном Кавказе
Vahram Baghdasaryan/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительной телеграмме к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу по случаю Дня независимости американского государства заявил, что Ереван и Вашингтон объединены общими интересами и многолетней дружбой, направленной на укрепление мира. Документ опубликовала пресс-служба армянского политика.

«В этом контексте считаю уместным подчеркнуть важность Вашего (Трампа — прим. ред.) решительного лидерства в деле установления мира между Арменией и Азербайджаном», — написал Пашинян.

Премьер отметил, что проект «Маршрут Трампа», в направлении реализации которого работа Баку и Еревана вступает в практическую плоскость, проложит путь к более мирному, взаимосвязанному и процветающему Южному Кавказу.

Пашинян добавил, что сформированное между Арменией и Соединенными Штатами стратегическое партнерство обрело новое содержание, охватив множество новых сфер, представляющих взаимный интерес.

8 августа 2025 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян поздравил Путина с Днем России.

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