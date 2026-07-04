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Политика

В отношениях Путина и Трампа увидели прекрасную «личную химию»

Посольство РФ в США: между Путиным и Трампом существует прекрасная личная химия
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп имеют прекрасную «личную химию». Об этом заявило посольство Москвы в Вашингтоне, опубликовавшее в Telegram-канале поздравление ко Дню независимости Соединенных Штатов.

«Наши страны возглавляются лидерами с прекрасной личной химией, которые отстаивают традиционные ценности семьи и религии, суверенитета и национального государства в противовес «основанному на правилах» либерально-глобалистскому порядку, который доминирует в современной Европе», — говорится в тексте.

В посольстве подчеркнули, что РФ и США способны и обязаны выстраивать конструктивные отношения. Сейчас между двумя государствами нет принципиальных идеологических разногласий, поэтому они могут развивать «подлинное и равноправное партнерство, основанное на взаимном уважении».

Путин и Трамп в июне провели телефонный разговор, обсудив текущую ситуацию на международной политической арене. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе беседы американский лидер в очередной раз выступил за прекращение боевых действий на Украине. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что после урегулирования кризиса откроются новые перспективы для развития отношений Вашингтона и Москвы.

Ранее Путин назвал Трампа «ярким и незаурядным политиком».

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