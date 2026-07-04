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Политика

На Западе предсказали санкции на борщ в 2050 году

Euractiv: в 137-м пакете санкций против РФ будет запрет на борщ и дрессировщиков
Ohde/face to face/Global Look Press

Когда постаревшая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен будет вводить 137-й пакет санкций против России в 2050 году, она запретит импорт борща. Об этом пишет издание Euractiv, критикуя абсурдность антироссийских санкций.

В статье под названием «Тупость Европы, которую не обложить санкциями» автор пишет, как 92-летняя фон дер Ляйен в рамках очередного санкционного пакета запретит экспорт пива, борща, сыров и немецких бокалов для шнапса, якобы используемых военными РФ, а также введет запрет на въезд в страны Евросоюза для российских бойцов смешанных единоборств и дрессировщиков медведей.

Издание обращает внимание на то, что последний предложенный главой ЕС 21-й пакет санкций против Российской Федерации практически аналогичен предыдущим, и эти меры во многом вызывают дискуссии. По мнению автора публикации, этот пакет показал провал стратегии Евросоюза по завершению конфликта на Украине.

Журналист добавил, что «петлю санкций можно затянуть, но российского медведя не задушить».

Ранее фон дер Ляйен заявила о работе ЕС над новыми санкциями против России.

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