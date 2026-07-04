Туск рекомендовал делегации осторожнее обещать помощь Украине на саммите НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск рекомендовал польской делегации на саммите НАТО проявить осторожность относительно вопроса о финансовой поддержке Украины. Об этом сообщает RMF24.

Польский премьер добавил, что поручил главам Минобороны Владиславу Косиняк-Камыш и МИД Радославу Сикорскому предоставить президенту Каролю Навроцкому доклад о позиции правительства. Навроцкий будет представлять Варшаву на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Анкаре.

«Польша несет значительную ответственность за всю восточную границу Европейского союза, и это должны учитывать все», — указал Туск.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

30 июня министр национальной обороны Польши заявил, что Украина отказалась передавать его стране беспилотные технологии, и поэтому она не получит истребители МиГ-29. Он рассказал, что Варшава предложила Киеву обменять самолеты на дроны, и сначала получила положительный ответ, но потом отказ.

Ранее историк рассказал, может ли Украина стать Малопольшей.