Путин назвал цель «мнимых европейских миротворцев»

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские миротворцы не нацелены на урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Цель мнимых европейских миротворцев — не мир, а продолжение боевых действий», — сказал президент в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

Путин также заявил, что нанесение массированных ударов по военным объектам Украины должно быть продолжено.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о продолжении массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. По его словам, в июне российские войска нанесли пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов. Кроме того, в ночь на 2 июля удары были нанесены по пяти предприятиям авиационной и радиоэлектронной промышленности, а также по пяти украинским аэродромам .

Герасимов отметил, что в результате ударов значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие, включая крылатые и баллистические ракеты. Он также доложил, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана, который является крупным административным центром и логистическим узлом

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