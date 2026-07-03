Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала Совет Европы клоунами, запутавшимися в половых органах, из-за проведения мероприятия для «борьбы с языком ненависти» при игнорировании русофобских высказываний.

Дипломат уточнила, что Совет Европы при поддержке Евросоюза организовал в Страсбурге «Неделю борьбы с языком ненависти». При этом данное мероприятие на самом деле посвятили вопросам сексуальной ориентации и гендера.

По словам Захаровой, Совет Европы и ЕС в настоящее время особенно озабочены ментально-половыми дисфункциями: никак не могут определиться с гендером и найти компас для своей ориентации. Однако они не замечают русофобию, включая ту, что процветает почти на всех западных онлайн-платформах.

«Одновременно, в том числе и с подачи европейских властей, блокируется правда о реальной подоплеке происходящих в мире событий и преступлениях киевского режима», — подчеркнула официальный представитель МИД.

30 июня Мария Захарова заявила, что польские элиты заражены национализмом и русофобией. Комментируя заявление министра обороны Польши о невозможности вступления Украины в Евросоюз (ЕС) из-за героизации Бандеры, дипломат подчеркнула, что Варшава не просто поощряла устремления неонацистского режима в Киеве, но и сознательно поставляла украинским властям оружие и деньги.

Ранее Захарова с иронией отнеслась к идее ОБСЕ о посредничестве по Украине.