Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных

В Германии посла Китая пригласили для срочных переговоров в Министерство иностранных дел. Об этом сообщает Der Spiegel.

По информации издания, встреча была посвящена сообщениям о подготовке российских военных на территории Китая. В канцелярии министра иностранных дел Германии Йоханна Вадепфуля отметили, что эти сведения вызывают серьезные опасения, поскольку, «Россия представляет собой наибольшую угрозу для евроатлантической безопасности».

В немецком внешнеполитическом ведомстве добавили, что все, что способствует успешному продолжению российской операции на Украине, также угрожает безопасности Германии.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас утверждала, что Китай обучает российские войска вести боевые действия на Украине. При этом власти КНР отрицают предоставление военного персонала и заявляют о своем нейтралитете в конфликте. Комментируя высказывания заместителя председателя Европейской комиссии, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь охарактеризовал предоставленные ею сведения как недостоверные и направленные на дискредитацию страны.

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