Китаист оценил заявление Каллас о военном блоке РФ и КНР

Китаист Маслов: Каллас не обладает информацией о порядке взаимодействия РФ и КНР

Директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что Китай обучает российские войска вести боевые действия на Украине.

Эксперт отметил, что между Москвой и Пекином происходит постоянный обмен информацией. Однако говорить о том, что кто-то кого-то обучает, бессмысленно.

«На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги», — считает Маслов.

Соответствующее заявление Каллас сделала 16 июня.

Власти КНР при этом отрицают предоставление военного персонала и заявляют о своем нейтралитете в конфликте. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, комментируя заявление главы евродипломатии, назвал ее данные «чистой клеветой и очернительством».

Ранее сообщалось, что в ЕС растет недовольство по поводу заявлений Каллас.