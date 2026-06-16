В ЕС заявили, что Китай учит российских военных воевать на Украине

Каллас заявила, что КНР обучает ВС РФ для участия в боевых действиях на Украине

Китай обучает российские войска вести боевые действия на Украине, утверждает глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова приводит Bloomberg.

«Мы также подтвердили сообщения о том, что китайские военные обучают российских военнослужащих воевать на Украине. Мы тщательно оцениваем последствия», — сказала Каллас после встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

Власти КНР отрицают предоставление военного персонала и заявляют о своем нейтралитете в конфликте. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, комментируя заявление заместителя председателя Европейской комиссии, назвал ее данные «чистой клеветой и очернительством».

В мае Reuters со ссылкой на документы и европейские разведывательные агентства сообщал, что китайские ВС тайно обучили около 200 российских военнослужащих в Китае в конце 2025 года. Тренировки были сосредоточены на использовании беспилотников.

Ранее глава Минобороны РФ обсудил вопросы сотрудничества с китайским министром обороны.