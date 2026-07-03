Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о поставках российского газа. Речь идет о ее заявлении о том, что РФ якобы использовала энергоресурсы в качестве оружия и отключила Европе газ.

«Бедный Евросоюз, которому Россия перекрыла поставки. Это уже не первый раз, когда она поднимает эту тему. <…> После двадцати одного пакета санкций получается, что именно Москва отрезала нас от своих энергоресурсов», — иронично сказал Христофору.

Также он раскритиковал заявление главы ЕК о том, что за последние годы Европа получила «большой опыт в диверсификации поставок энергоносителей». Журналист усомнился в том, что фон дер Ляйен понимает, что означает слово «диверсификация». Он отметил, что переход от множества поставщиков к одному не является диверсификацией.

«Кто-то должен объяснить ей», — добавил Христофору.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

Ранее в Европарламенте призвали вернуться к закупкам российских энергоресурсов.