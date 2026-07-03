В Госдуме придумали, как помочь молодым супругам избежать развода «сгоряча»

Семейные пары, прожившие в браке от 20 лет и выше, могут помогать молодым супругам избежать развода «сгоряча». Об этом в разговоре с РИА Новости заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Я убежден, что семейные пары, прожившие по 20-30-40 и так далее лет вместе могли бы привлекаться для помощи молодым супругам, которые сгоряча разводятся», — сказал он.

Милонов уточнил, что при разводах органы ЗАГС могли привлекать в качестве специалистов такие семейные пары, чтобы повлиять на решение молодых супругов и сократить количество разводов. Парламентарий уверен, что молодым людям чаще всего не хватает хорошего примера и мудрости старшего поколения.

24 июня депутат высказался о сожительстве без регистрации брака, отметив, что это угрожает безопасности России. Милонов считает, что незарегистрированные отношения негативно отражаются на рождаемости и воспитании детей. Он назвал сожительство промискуитетом, направленным на удовлетворение личных потребностей, и сравнил не регистрирующих свой брак людей с билетами в общественном транспорте.

Ранее стала известна причина, по которой пары в России перестали жить вместе.