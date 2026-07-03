Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече в Тбилиси подписали меморандум об установлении стратегического партнерства. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Уточняется, что стороны условились в ближайшие годы вывести товарооборот с нынешних $270 млн до $1 млрд.

Издание напоминает, что в июне стратегическими партнерами стали Грузия и Казахстан.

До этого сообщалось, что укрепление отношений с Казахстаном происходит на фоне беспрецедентного давления на Грузию со стороны Европейского союза (ЕС). Как заявлял председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, ЕС требует от страны ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима. По словам политика, Брюссель хочет превратить визу в «политическое оружие» и подталкивает Грузию к разрушению собственной страны.

Ранее премьер Грузии пообещал продолжение прагматичной политики в отношениях с РФ.