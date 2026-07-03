Генерал-майор авиации оценил эффективность нового дрона Украины

Презентация украинской компанией Contra Drone нового БПЛА Peace Duck и утверждение о способности этого дрона самостоятельно, без участия человека, поражать цели на финальной стадии является очередной рекламой. Киеву не помогут никакие беспилотники. Об этом «Газете.Ru» заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«Все заявления, которые делает киевский режим, нужно делить пополам, а может быть, еще больше. Новые беспилотники — это либо разработки еще советских инженеров, либо отверточная сборка того, что Украина получает от стран НАТО. Все заявления, которые они делают, это не что иное, как реклама... Киевскому режиму сейчас уже не помогут никакие беспилотники», — подчеркнул военный.

По словам Липового, такая реклама нужна Киеву для того, чтобы «оправдать те деньги, которые были вложены в этот беспилотник».

При этом, как отметил генерал-майор, заявленная компанией-производителем способность дрона самостоятельно, без участия оператора на финальной стадии, уничтожать объекты — это «реальная история», которая действует на основе искусственного интеллекта.

«Это применение искусственного интеллекта, когда беспилотник может сам идентифицировать цель, сам выбирать (у него в памяти заложено) и сам эту цель уничтожать. Но опять же: это все только рекламные заявления», — отметил Липовой.

Украинские СМИ сообщили 3 июля, что в стране представили систему противодействия дронам и новый БПЛА. В том числе компанией Contra Drone был представлен автономный беспилотник-перехватчик Peace Duck с интегрированным искусственным интеллектом.

«Дрон может самостоятельно, без участия оператора на финальной стадии, уничтожать российские разведывательные БПЛА типа «Орлан» или Zala. Вместе с ним показали линейку ударных FPV-дронов Yell Duck, беспилотные крылья Blackwing и Black Goose для работы в условиях отсутствия GPS, а также наземную логистическую РЭБ-платформу Nyvexa», — сообщили СМИ СМИ.

Ранее США впервые испытали украинские морские дроны в Тихом океане.