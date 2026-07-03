Политолог оценил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине истребители

Польские власти приняли решение утилизировать предназначавшиеся Украине истребители МиГ-29 не только из-за отказа Киева от сделки по дронам, но и по причине давних исторических разногласий. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ Вадим Козюлин.

Он напомнил, что еще в 2018 году сейм Польши принял закон о запрете «бандеровской идеологии», а также ввел уголовную ответственность за отрицание геноцида поляков со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны.

«Кроме того, в польском обществе очевидным образом растет усталость от беженцев с Украины — самого их количества, а также возникающих в этой связи бытовых неудобств. Раздражение усиливается и будет копиться», — считает эксперт.

Недовольство Варшавы усиливают еще и договоренности Украины с рядом других восточноевропейских стран о производстве беспилотников, добавил он.

30 июня министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина отказалась передавать его стране беспилотные технологии, и поэтому она не получит истребители МиГ-29. Он рассказал, что Варшава предложила Киеву обменять самолеты на дроны, и сначала получила положительный ответ, но потом отказ.

Позднее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Польша утилизирует 14 истребителей МиГ-29, которые предназначались для отправки на Украину, после того, как Киев отказался передавать технологии беспилотников.

Ранее историк рассказал, может ли Украина стать Малопольшей.