Трамп поздравил Белоруссию с Днем Независимости

Президент США Дональд Трамп поздравил главы Белоруссия Александра Лукашенко с Днем независимости республики. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте белорусского лидера.

«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Белоруссии с празднованием Дня Республики 3 июля», — говорится в документе.

Американский лидер отметил, что этот день посвящен освобождению Минска от немецких оккупантов в 1944 году во время Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы) и навсегда останется напоминанием про борьбу белорусского народа за свободу.

Глава США пожелал Лукашенко и белорусскому народу мирного и процветающего года, а также выразил надежду на встречу с коллегой в будущем.

Первым поздравление белоруссуому лидеру по случаю важной даты направил президент России Владимир Путину.

Пресс-служба президента Белоруссии также получила поздравления от лидеров КНР, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении и многих других.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии.