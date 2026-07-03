«Уничтожение Армении»: в России высказались об избирательной реформе Пашиняна

Решение парламента Армении ограничить в избирательных правах тех, кто не живет в стране больше года, говорит о желании премьера Никола Пашиняна оставаться у власти как можно дольше. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

«Я не знаю, кому и в каком центре пришла эта идея, но только так Пашинян может остаться у власти, а также проводить политику своих новых хозяев. В данном случае, конечно же, мы должны очень внимательно следить за этим», — отметил политолог.

Ордуханян напомнил, что недовольные политикой премьера Пашиняна граждане уезжают в другие страны, поэтому шансы победить на выборах в будущем у главы армянского кабмина повышаются.

С точки зрения собеседника, на ситуацию стоит смотреть гораздо шире.

«Здесь речь идет об уничтожении Армении как государства... У Армении украли ее историю, потом у Армении украли ее национальные интересы, потом у Армении украли ее историческую память, а сейчас, судя по всему, хотят украсть ее население», — подчеркнул Ордуханян.

Парламент Армении принял поправки в избирательный кодекс, которыми устанавливается ценз для участия граждан в голосованиях на парламентских выборах и референдумах.

Участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. Данное требование должно быть выполнено по состоянию на дату за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Спустя неделю ЦИК подвел окончательные итоги выборов. Согласно результатам, партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть проходной барьер в 4%, чтобы попасть в парламент. Ее 58 287 голосов составляют 3,9%. Таким образом в парламент вошли партия «Гражданский договор» (49,7% голосов), а также блоки «Сильная Армения» (23,2%) и «Армения» (9,9%). «Гражданский договор» получил право единолично сформировать кабмин.

Ранее Пашинян предложил оппозиции устроить революцию.