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Политика

В Крыму объяснили попытки украинских войск атаковать полуостров

Константинов: Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер
Denis Balibouse/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пытается доказать Западу, что он не лузер. Такое мнение высказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя атаки ВСУ на Крым.

«У Зеленского стоит задача сформировать [перед Западом] с помощью атак беспилотников условную линию поведения, иллюзию, что он не лузер, что у него все еще получится», — отметил Константинов.

При этом, по словам главы крымского парламента, ситуация на самой Украине жуткая. В республике увеличивается разрыв между официальной картиной, которую рисует Зеленский внутри украинского общества и перед Западом, с реальной ситуацией.

Накануне президент Украины раскритиковал западных союзников и призвал их выполнять то, что они обещали, после удара возмездия ВС РФ. Как заявил Зеленский, Украине нужен пакет защиты и ракеты для систем ПВО.

По его словам, на этом фоне необходимо быть сплоченной командой «вместе с европейцами и американцами, которые обещали и обещают» поддержку. ВСУ требуются снаряды, чтобы сбивать баллистику, однако их нет в необходимом количестве, подчеркнул Зеленский.

Ранее в США объяснили курс Зеленского на эскалацию.

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