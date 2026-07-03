Песков заявил о трансформации Евросоюза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Об этом он заявил на брифинге, комментируя заявление посольства РФ в Гааге о том, что Нидерланды активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО.

В заявлении диппредставительства говорится, что Нидерланды модернизируют авиабазы и объекты транспортной инфраструктуры, а также расширяют возможности по проведению учений с союзными силами, что, по мнению дипломатов указывает на ускоренную интеграцию страны в систему военного планирования НАТО.

«Дело в том, что в целом в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок», — сказал Песков, добавив, что это «совсем другая реальность».

Накануне официальный представитель Кремля заявил, что эскалация со стороны Евросоюза по отношению к России усложняет и без того высокую напряженность в Европе.

Ранее Фицо заявил, что Запад практически находится в состоянии войны с Россией.