Министр обороны Белоусов провел встречу с военными журналистами

Белоусов обсудил с военкорами связь на фронте и противодействие дронам ВСУ

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание с военными журналистами, освещающими специальную военную операцию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе обеспечение связи на передовых позициях, противодействие беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины (ВСУ), разработки в военной сфере, материально-техническое обеспечение подразделений в зоне спецоперации.

В ходе встречи Белоусов рассказал военным корреспондентам, что ситуация, связанная с защитой российских регионов от атак украинских дронов, меняется каждые два–три месяца.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 29 июня над территорией РФ перехватили и уничтожили 209 украинских дронов самолетного типа, в том числе над Московским регионом.

Ранее Путин потребовал свести к нулю последствия атак ВСУ на российскую инфраструктуру.