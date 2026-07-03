Посол России оценил шансы на восстановление отношений с Лондоном

Отношения России и Великобритании находятся в глубоком кризисе, а предпосылок для их улучшения в настоящее время нет. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

По словам дипломата, двусторонние отношения фактически сведены к нулю. Он отметил, что по инициативе британских властей были заморожены контакты между двумя странами, в том числе в сферах культуры, образования, науки, а также межрегионального и межпарламентского сотрудничества.

При этом Келин подчеркнул, что дипломатические отношения между государствами формально не разорваны. По его словам, Великобритания сохраняет работу посольств и отдельные каналы взаимодействия, которые в основном ограничиваются встречами в британском внешнеполитическом ведомстве. Он также отметил, что британские дипломаты в Москве продолжают поддерживать контакты с МИД России и представителями экспертного сообщества и гражданского общества.

Посол заявил, что перспектив возвращения отношений к прежнему уровню не просматривается. По его мнению, ответственность за ухудшение двусторонних связей лежит на британской стороне, а нынешняя политика Лондона является частью курса на сдерживание России, который, как считает дипломат, проводился еще до начала специальной военной операции.

Келин добавил, что работа над нормализацией отношений возможна лишь в случае полного отказа Великобритании от конфронтационного курса в отношении России. По его оценке, сейчас предпосылок для такого развития событий нет.

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