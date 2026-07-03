В России рассказали о психологическом давлении Украины на Германию

Заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева об отказе Берлина от «красных линий» в поддержке Киева свидетельствует о «психологическом давлении» украинских властей на немецкий кабмин. Украина хочет, чтобы ФРГ «символически» присоединилась к странам, оправдывающим любые средства поддержки ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Я думаю, что тут просто попытка добиться от Германии, чтобы она чисто формально, символически присоединилась к этой группе стран, которые считают, что поддерживать [Киев] можно любыми средствами, особо не принимая во внимание возражения России. Общее направление движения Германии в эту сторону [идет], хотя по некоторым историческим и прочим причинам немцы это делают медленнее», — сказал политолог.

По мнению Лукьянова, с помощью своей дипломатии Киев фактически занимается «вполне осознанным и по-своему рациональным стремлением оказать психологическое воздействие на Берлин». Речь идет, отметил он, о том, что Украина подталкивает Германию «к принятию каких-то решений».

При этом по вопросу о поставках ракет Taurus в распоряжение ВСУ Лукьянов отметил, что «Украина и без них, в общем, нарастила свой потенциал данного рода».

2 июля посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что Германия фактически отказалась от собственных «красных линий» в вопросе военной поддержки Украины, однако все еще боится эскалации в отношениях с Россией.

Ранее сообщалось, что Германия стала самым крупным донором по предоставлению помощи Украине.