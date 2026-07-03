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Политика

В МИД заявили, что Украина не имеет самостоятельности в принятии решений по переговорам

Галузин: кураторы Украины думают только о заморозке боевых действий
Владимир Астапкович/РИА Новости

Союзники Украины думают только о том, как «заморозить» боевые действия, чтобы выиграть время для усиления и перегруппировки украинской армии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.

По его словам, в настоящее время Киев не имеет самостоятельности в принятии решений.

«Он транслирует лишь то, что ему передают кураторы, которые думают только о том, как «заморозить» боевые действия, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил», — считает Галузин.

Он подчеркнул, что Москве России нужно такое решение, которое принесет в регион устойчивый мир на основе устранения первопричин украинского конфликта.

В конце июня глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что для России урок Анкориджа заключается в том, что любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречен исчезнуть. Он призвал Москву «перестать верить в чудеса», сесть за стол переговоров и положить конец конфликту.

Ранее в США сообщили, что Путин и Трамп не достигли соглашения на Аляске.

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