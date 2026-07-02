Аппарат российского омбудсмена и МККК договорились продолжить обмен информацией

Аппарат уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой и Международный Комитет Красного Креста (МККК) договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского омбудсмена.

«Стороны договорились продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных», — сказано в сообщении.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что между Россией и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен военнопленными. По словам Яны Лантратовой, по соображениям безопасности и для достижения результата невозможно заранее раскрывать даты и детали проводимой работы.

Омбудсмен добавила, что стороны поддерживают контакты, списки людей для обмена прорабатываются, а процесс продолжается. Лантратова также выразила надежду на скорый результат.

Ранее омбудсмен раскрыла число возвращенных в Россию за месяц пленных.