Захарова заявила, что МИД России вызовет посла Швеции

Захарова: посол Швеции будет вызван в МИД в связи с атакой на посольство России

Посла Швеции вызовут в МИД России в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель министерства Мария Захарова.

«В связи с атакой на посольство России в Швеции планируется вызов посла Швеции в Москве в МИД России», — уточнила дипломат.

2 июля российское диппредставительство в Стокгольме подверглось очередному нападению с использованием дронов. Один квадрокоптер сбросил контейнер с красной краской. Второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал в непосредственной близости от здания посольства.

Российские дипломаты подчеркнули, что такие инциденты в шведской столице стали приобретать систематический характер. За два года счет подобных провокаций идет на десятки, но местные власти, которые должны обеспечивать безопасность сотрудников миссии согласно Венской конвенции, не расследуют данные происшествия.

Ранее МИД РФ вызвал румынского посла.