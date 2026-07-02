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Политика

В МИД РФ прокомментировали решение суда ЕС о преследовании за распространение материалов RT

МИД: решение суда ЕС о преследовании за материалы RT показывает имитацию правосудия
Владимир Астапкович/РИА Новости

Решение суда ЕС о правомочности уголовного преследования за распространение материалов Russia Today (RT) еще раз показывает имитацию правосудия Евросоюзом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Данный вердикт является еще одним наглядным примером имитации Евросоюзом правосудия, призванной заретушировать перерождение блока в пространство жесточайшей политической цензуры, юридического произвола и лицемерия», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, шаг Евросоюза в «направлении тоталитарной цензуры, нагнетания антагонизма и разрушения демократических основ общества» обязан получить надлежащую оценку со стороны профильных многосторонних структур.

Суд ЕС впервые разрешил уголовное преследование в странах Евросоюза людей, распространяющих ролики RT в открытых каналах и на веб-сайтах.

Международная информационная телекомпания Russia Today осуществляет круглосуточное вещание под единым брендом RT на восьми каналах — на английском, испанском, арабском, немецком, французском и сербском языках, а также на двух документальных. Телеканал начал работу 10 декабря 2005 года с запуска англоязычной версии.

Ранее Боррель призвал Европу брать пример с RT.

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