Армия России ударами по военным логистическим поставкам из Европу на Украину быстро «закроет» то «окно возможностей», о котором ранее говорил украинский министр обороны Михаил Федоров. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев.

«Если мы оставим этот гнойник даже в усеченном виде — это очень серьезно. Они будут постоянно увеличивать количество техники, вооружения, они ее совершенствуют, они сейчас ракеты разрабатывают дальнобойные, высокоточные, маневренные. Их, безусловно, не украинцы наводят... Это окно нужно закрыть», — подчеркнул парламентарий.

Для «закрытия» этого «окна», указал Соболев, армии России необходимо пресечь военно-логистические поставки из Европы на Украину, а также продолжать массированные удары по энергообъектам страны.

1 июля глава военного ведомства Украины Михаил Федоров заявил, что Украина видит «окно возможностей» для усиления давления на Россию и работает над его расширением через технологии и поддержку партнеров.

Ранее Украина и Британия захотели финансировать ВСУ за счет активов России.