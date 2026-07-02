Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу нужно признать ошибки, чтобы спасти Германию. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Энтузиазм в отношении следования неверному курсу — это неудачный подход. Признайте ошибки и измените курс, чтобы спасти Германию», — обратился Дмитриев к Мерцу.

Он также отметил, что тоска по старым временам, о которой говорил Мерц во время прямого эфира на немецком телеканале Phoenix Мерц, когда политики были лучше и их решения были лучше, «неплохо», поскольку сигнализирует о жажде рационального подхода, в котором нуждается Германия.

До этого Кирилл Дмитриев допустил, что Фридрих Мерц может уйти в отставку с поста канцлера ФРГ вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам спецпредставителя российского лидера, это произойдет, если Мерц «не изменит свою политику».

Дмитриев также заявлял, что настоящие европейские лидеры и сами европейцы желают, чтобы Россия стала их партнером. Так он прокомментировал публикацию Clash Report, где передаются слова сопредседателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы о том, что народ страны не хочет войны.

Ранее в Германии рассказали о беспрецедентном падении рейтинга Мерца.