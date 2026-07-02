Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Спецпредставитель Путина подсказал Мерцу, как спасти Германию

Дмитриев: Мерц должен признать ошибки, чтобы спасти Германию
Michael Kappeler/Global Look Press

Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу нужно признать ошибки, чтобы спасти Германию. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Энтузиазм в отношении следования неверному курсу — это неудачный подход. Признайте ошибки и измените курс, чтобы спасти Германию», — обратился Дмитриев к Мерцу.

Он также отметил, что тоска по старым временам, о которой говорил Мерц во время прямого эфира на немецком телеканале Phoenix Мерц, когда политики были лучше и их решения были лучше, «неплохо», поскольку сигнализирует о жажде рационального подхода, в котором нуждается Германия.

До этого Кирилл Дмитриев допустил, что Фридрих Мерц может уйти в отставку с поста канцлера ФРГ вслед за премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По словам спецпредставителя российского лидера, это произойдет, если Мерц «не изменит свою политику».

Дмитриев также заявлял, что настоящие европейские лидеры и сами европейцы желают, чтобы Россия стала их партнером. Так он прокомментировал публикацию Clash Report, где передаются слова сопредседателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы о том, что народ страны не хочет войны.

Ранее в Германии рассказали о беспрецедентном падении рейтинга Мерца.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!