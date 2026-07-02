В России объяснили, зачем Украина требует признать танкеры законными целями

Украина, обращаясь в Международную морскую организацию (IMO) с просьбой признать суда так называемого российского теневого флота законными военными целями, намерена легитимизировать удары по российским танкерам. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Киев хочет добиться легитимизации своей незаконной деятельности, потому что те действия, которые предпринимались, в частности, украинскими подразделениями в Ливии, были незаконными. Я имею ввиду совершение диверсий против российских танкеров, нападение на российский газовоз в Средиземном море. Теперь они хотят как-то это легитимизировать», — отметил аналитик.

Как подчеркнул Евсеев, инциденты с российскими танкерами в морях повышают риски конфликтных ситуаций с европейскими странами. Это вынуждает Россию ставить средства защиты на газовозы и танкеры в виде тяжелых вооружений.

30 июня Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO) с просьбой признать суда так называемого «российского теневого флота» законными военными целями, сообщает Financial Times. Европейские страны, включая Британию и Францию, тем временем начали задерживать следующие из России танкеры. В посольстве России назвали это пиратством, а в Кремле пригрозили юридическими последствиями за реализацию нефти с задержанных судов.

Ранее в Совфеде оценили просьбу Киева признать российские суда военными целями.

