Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

В России объяснили, зачем Украина требует признать танкеры законными целями

Военэксперт Евсеев: Киев хочет «законно» уничтожать российские танкеры
Владимир Астапкович/РИА Новости

Украина, обращаясь в Международную морскую организацию (IMO) с просьбой признать суда так называемого российского теневого флота законными военными целями, намерена легитимизировать удары по российским танкерам. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

«Киев хочет добиться легитимизации своей незаконной деятельности, потому что те действия, которые предпринимались, в частности, украинскими подразделениями в Ливии, были незаконными. Я имею ввиду совершение диверсий против российских танкеров, нападение на российский газовоз в Средиземном море. Теперь они хотят как-то это легитимизировать», — отметил аналитик.

Как подчеркнул Евсеев, инциденты с российскими танкерами в морях повышают риски конфликтных ситуаций с европейскими странами. Это вынуждает Россию ставить средства защиты на газовозы и танкеры в виде тяжелых вооружений.

30 июня Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO) с просьбой признать суда так называемого «российского теневого флота» законными военными целями, сообщает Financial Times. Европейские страны, включая Британию и Францию, тем временем начали задерживать следующие из России танкеры. В посольстве России назвали это пиратством, а в Кремле пригрозили юридическими последствиями за реализацию нефти с задержанных судов.

Ранее в Совфеде оценили просьбу Киева признать российские суда военными целями.
 

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!