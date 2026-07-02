«Единая Россия» предложила сделать День ветеранов боевых действий федеральной датой

Предложения сделать День ветеранов боевых действий федеральной памятной датой поступают в «Единую Россию» (ЕР) из регионов. Об этом заявил Герой России, член Высшего совета ЕР Владислав Головин, передает пресс-служба фракции.

«К нам обращаются сами ветераны, ветеранские общественные объединения с предложением сделать такой памятный день единым для всех россиян. Поэтому считаю, что было бы справедливым и своевременным сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным», — сказал он.

Владислав Головин — российский военнослужащий, морской пехотинец, Герой Российской Федерации (2022). Стал известен под позывным «Струна» во время боевых действий в Мариуполе, где командовал десантно-штурмовым взводом.

День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля с 2009 года. Эта памятная дата объединяет всех защитников Отечества, участвовавших в локальных войнах и вооруженных конфликтах после 1945 года, независимо от их ведомственной принадлежности. На данный момент этот день не является государственным выходным.

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