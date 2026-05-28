Владимир Путин поздравил движение «Юнармия» с 10-летием

Владимир Путин назвал Юнармию школой жизни
Президент России Владимир Путин поздравил участников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» с 10-летием образования. Поздравление опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за минувшие годы «Юнармия» прошла большой путь. По его словам, движение стало одной из самых авторитетных молодежных организаций страны.

«Сегодня «Юнармия» считается важной, неотъемлемой составляющей отечественной системы патриотического воспитания, настоящей школой жизни для миллионов активных, целеустремленных ребят во всех регионах России», — говорится в обращении.

Президент отметил, что юнармейцы деятельно участвуют в волонтерском и поисковом движении. Также они обустраивают воинские захоронения и помогают тем, кто нуждался в поддержке. Кроме того, участники движения оказывают внимание семьям участников и ветеранов специальной военной операции.

«Особые слова благодарности ‒ наставникам «Юнармии». Ваш неустанный подвижнический труд, искренняя забота о формировании у ребят незыблемых нравственных, духовных идеалов и ценностей, мудрые советы и личный пример вдохновляют юношей и девушек на добрые, благородные дела и яркие свершения», — добавил Путин.

Глава государства выразил уверенность в том, что «Юнармия» и дальше будет бережно хранить и развивать сложившиеся традиции. При этом он считает, что движение откроет новые горизонты для молодежи.

«Желаю вам успехов и всего наилучшего» — заключил глава государства.

 
