«Не понимает, что говорит»: у Трампа заподозрили серьезное заболевание

Губернатор американского штата Иллинойс Джей Би Прицкер публично усомнился в когнитивных способностях президента США Дональда Трампа. Его слова приводит Fox News.

Прицкер заподозрил у американского лидера деменцию после того, как тот назвал социализм «самой большой угрозой» для Соединенных Штатов со времен их основания, включая Первую и Вторую мировые войны и теракты 11 сентября 2001 года.

«Послушайте, этот человек постоянно страдает деменцией. Я не думаю, что он действительно понимает, что говорит», — отметил политик.

Прицкер подчеркнул, что он не врач и не может утверждать, что у Трампа действительно деменция. Однако он призвал просто взглянуть на то, как президент соединяет слова, предложения и мысли. Губернатор обратил внимание, что «они почти расходятся в одних и тех же предложениях».

В Белом доме в свою очередь назвали заявление Прицкера «отчаянной» попыткой привлечь внимание к своей персоне.

До этого американский журналист Алекс Джонс также предположил, что Трамп страдает деменцией. Джонс указал на то, что глава Белого дома ежедневно пытается повторять противоречащие друг другу высказывания по пять-шесть раз. По его мнению, именно так ведут себя люди, страдающие деменцией.

Ранее стало известно, что Трамп боится болезни Альцгеймера.