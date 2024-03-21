Стало известно, что Трамп боится болезни Альцгеймера

Экс-президент США Дональд Трамп боится болезни Альцгеймера, поскольку его отец Фред Трамп — старший столкнулся с такого роде недугом. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на бывшего топ-менеджера компании Trump Organization, который был свидетелем общения Трампа со своим отцом.

«Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера», — подчеркнул неназванный топ-менеджер компании. Он добавил, что бывший американский президент не намерен признаваться в этом и говорить о таких вещах публично, «но это актуально».

Как отмечает издание, в 1990-е Трамп-старший был в тяжелом состоянии. А когда Дональд Трамп пригласил семью в свое поместье Мар-а-Лаго, его отец «не узнал своих детей».

Газета напоминает, что экс-президент в 1997 году в одном из интервью говорил, что вид «страдающего болезнью Альцгеймера» отца заставил его задуматься «всерьез о бессмысленности жизни».

До этого правая нога экс-президента США Дональда Трампа вызвала удивление и обеспокоенность среди американских пользователей соцсетей, поскольку некоторые журналисты «заметили», что он якобы «волочит» ее за собой.

В январе Трамп отверг предположения своей соперницы Никки Хейли о том, что у него есть проблемы с психическим здоровьем.

Ранее Байден сообщил, что едет в больницу.