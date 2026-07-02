Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Политика

Умер один из руководителей аппарата мэра Москвы

В Москве умер первый заместитель руководителя аппарата мэра Старовойтов
Московская городская Дума

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает источник «Известий».

По имеющейся информации, Старовойтов умер 30 июня в своей квартире в Москве. Его тело обнаружила супруга.

Предварительной причиной смерти называется сердечно-сосудистая недостаточность. Другие обстоятельства произошедшего не приводятся.

Старовойтов работал на своей с 2011 года. Известно, что чиновник занимался организационными и технологическими процессами в мэрии. Однако подробные сведения о его биографии, включая образование, карьерный путь до работы в правительстве Москвы и личную жизнь, в открытых официальных источниках на момент публикации не раскрывались.

До этого в Екатеринбурге скончался Юрий Новиков, с 1988 по 1991 год занимавший пост председателя исполкома Свердловского городского совета народных депутатов. С 1998 по 2001 он также год руководил секретариатом губернатора, а завершил государственную карьеру в 2002-м в должности советника губернатора. Погребение прошло на Широкореченском кладбище.

Ранее умер бывший депутат Государственной думы Сергей Шашурин в возрасте 69 лет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!