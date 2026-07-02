Умер один из руководителей аппарата мэра Москвы

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Старовойтов скончался в возрасте 46 лет. Об этом сообщает источник «Известий».

По имеющейся информации, Старовойтов умер 30 июня в своей квартире в Москве. Его тело обнаружила супруга.

Предварительной причиной смерти называется сердечно-сосудистая недостаточность. Другие обстоятельства произошедшего не приводятся.

Старовойтов работал на своей с 2011 года. Известно, что чиновник занимался организационными и технологическими процессами в мэрии. Однако подробные сведения о его биографии, включая образование, карьерный путь до работы в правительстве Москвы и личную жизнь, в открытых официальных источниках на момент публикации не раскрывались.

До этого в Екатеринбурге скончался Юрий Новиков, с 1988 по 1991 год занимавший пост председателя исполкома Свердловского городского совета народных депутатов. С 1998 по 2001 он также год руководил секретариатом губернатора, а завершил государственную карьеру в 2002-м в должности советника губернатора. Погребение прошло на Широкореченском кладбище.

Ранее умер бывший депутат Государственной думы Сергей Шашурин в возрасте 69 лет.