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Политика

Пашинян высказался о сроках введения безвизового режима между Арменией и Евросоюзом

Пашинян надеется, что у Армении к 2029 году будет безвизовый режим с Евросоюзом
Johanna Geron/Pool Photo/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает, что у республики к 2029 году будет безвизовый режим с Евросоюзом (ЕС). Его слова приводит ТАСС.

«В предвыборный период я сообщал, что у нас стоит задача в течение двух лет (установить безвизовой режим с Евросоюзом — «Газета.Ru»). Половина 2026 года уже прошла, то есть к 2029 году [должны] получить ситуацию с безвизовым режимом», — сказал премьер Армении.

2 июня Пашинян высказался о возможности проведения референдума по вопросу вступления страны в ЕС. Он рассказал, что голосование может состояться только после того, как Ереван официально обратится к Брюсселю с просьбой рассмотреть его кандидатуру и получит соответствующий статус.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения.

Ранее спикер Госдумы спрогнозировал последствия вступления в ЕС для Армении.

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