Каллас назвала одну из главных целей Евросоюза

Главная цель Евросоюза – укрепление оборонных возможностей без дублирования функций НАТО. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, чьи слова приводит TRT Haber.

Она заявила, что Брюссель постоянно поддерживает тесное взаимодействие с НАТО во избежание создания параллельных структур.

При этом Каллас отвергла идею о создании общеевропейской армии. По ее словам, у каждой страны ЕС собственные вооруженные силы, являющиеся частью НАТО.

Приоритетом для Евросоюза должно быть увеличение инвестиций в оборону, развитие оборонной промышленности и совместные закупки военной продукции, что позволит укреплять континент, утверждает глава евродипломатии. Усиление европейской обороны должно дополнять НАТО, а не заменять его, констатировала Каллас.

До этого еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявлял, что запасы стран Европейского союза по всем видам вооружений, включая ракеты и боеприпасы, находятся на крайне низком уровне. По его словам, ЕС «необходимо нарастить производство просто потому, что в мире его недостаточно ни для Украины, ни для нас».

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.